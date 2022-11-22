السوداني وبارزاني على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات

السومرية نيوز – سياسة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق جميع المكونات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السوداني استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، أعرب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء، عن تقديره لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، وضرورة التكاتف والتنسيق، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والمعاشية والخدمية، التي تتطلبها مهمة تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كل أنحاء العراق".

وأكد التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات، وفقا للبيان.

من جانبه، هنأ نجيرفان بارزاني، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيل حكومته الثقة"، معربا عن "تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة مختلفة، تسود فيها لغة التفاهمات والحلول".

ووفقا للبيان، شهد اللقاء "التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، حيث جرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار".