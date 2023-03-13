المالية النيابية تصدر جملة توصيات تخص تعديل سلم الرواتب

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، اللجنة المختصة باعداد وتعديل سلم الرواتب بغية الاطلاع على عملها وآخر ما توصلت اليه".واكدت اللجنة بحسب البيان اهمية ان "يكون الحد الادنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة اضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات".واضافت اللجنة المالية انه "لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وانصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود".وقدمت لجنة اعداد سلم الرواتب شرحا حول تشكيل اللجنة بالامر الديواني رقم (24) لاعداد سلم رواتب موحد، مبينة انها عقدت عدة اجتماعات مع اخذ رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، فيما شرعت اللجنة بجمع بيانات رواتب الموظفين، بحسب البيان.