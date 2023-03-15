السامرائي وبارزاني يبحثان التطورات السياسية والتعاون بين بغداد وكردستان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف العزم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السامرائي زار الرئيس مسعود برزاني، بمقره في أربيل".وأضاف، أن "الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي والتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل".وشدد السامرائي، بحسب البيان، على "ضرورة حسم القوانين العالقة وتنفيذ الاتفاق السياسي وخلق حالة من التوازن بين الأطراف كافة".