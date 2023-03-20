البرلمان يؤجل جلسته الى السبت المُقبل

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر استئناف جلسته يوم السبت المُقبل".وصوت مجلس النواب، في ساعات مبكرة من يوم الاثنين، على فقرة خاصة والمادتين 15 و16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.