المحكمة الاتحادية ترد دعوى "الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان".. ماذا يعني؟

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، ان المحكمة الاتحادية ردت دعوى الغاء جلسة البرلمان ونتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان والمقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي واحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص.ووفقا لذلك، فان البرلمان سيكون ملزم باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.بالمقابل، يبقى الرهان على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لامكانية فتح باب الترشيح لاسماء أخرى وعدم الالتزام بهذين الاسمين فقط.