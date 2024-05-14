السوداني والبارزاني يبحثان إجراءات الحكومة بتنفيذ خططها الستراتيجية

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، إجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني".

وتم التباحث "كذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق، وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية، التي تتعلق بتدعيم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية والازدهار لعموم أبناء الشعب العراقي".



كما شهد اللقاء "التباحث بشأن عدد من الملفات المشتركة، والتأكيد على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد، في إطار الوصول إلى حلول مستدامة ضمن الدستور والقانون".