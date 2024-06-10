العراق يتسلم التقرير الدولي الخاص بمجزرة سبايكر

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس، برفقة أعضاء الفريق، حيث سلمت رئيسة الفريق زيدان التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".واثنى زيدان على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم"، مشيرا الى ان "تلك الجريمة هي جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".وحضر مراسم تسليم التقرير قاضي اول محكمة التحقيق المركزية جبار عبد دلي وقاضي التحقيق ياسر فنطيل المختص بالتحقيق في تلك الجريمة.