دب عملاق يدخل موسوعة غينيس... لن تتخيلوا ممّا صنع!

وقالت شركة الطب المتجدد الصينية الدولية المحدودة أوChina Regenerative Medicine International Limited، التي أقامت الحفل الذي احترم التباعد الاجتماعي بين الأزواج في مدينة وانينغ بمقاطعة هاينان، إن دب الورد العملاق شُيد من 48 ألف وردة حقيقية متصلة بإطار من الأسلاك المعدنية.وقالت المجموعة إن الورود الموجودة على الدب، الذي يبلغ وزنه 7 أطنان، سيتم استبدالها بأزهار اصطناعية عندما تبدأ في الذبول حتى يظل التمثال معروضًا.