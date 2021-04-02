نايكي تحسم قضية "أحذية الشيطان" التي تحوي دماً بشرياً!

وجاء حكم القاضي إريك كوميتي في بروكلين بعد ثلاثة أيام من دعوى قضائية أقامتها نايكي ضد شركة ميستشف بروداكت ستوديو، زاعمة أن الحذاء ذا اللونين الأسود والأحمر والذي يحمل شعار نايكي، ينتهك علامتها التجارية.وأحذية الشيطان هي نسخ مخصصة من أحذية نايكي إير ماكس 97 الرياضية ويُزعم أنها تحتوي على قطرة دم بشري في النعل الأوسط، ومطبوع عليها "لوقا 10:18"، وهي مقتطفة من الإنجيل تشير إلى طرد الشيطان من الجنة.وتم صنع 666 زوجا فقط (رقم الشيطان)، بتكلفة 1018 دولارا للزوج (رقم المقطوعة من الإنجيل). وكان ليل ناس إكس، المعروف بأغنية (أولد تاون رود)، يخطط لاختيار من سيحصل على الزوج 666، لكن هذه الخطة تم تأجيلها بعد الدعوى التي رفعتها نايكي يوم الاثنين. ولم تختصمه نايكي في الدعوى.