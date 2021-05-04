بالفيديو.. طيار يفاجئ فتاة سعودية على متن طائرة

فاجأ قائد طائرة فتاة كانت على متن رحلة داخلية في السعودية من جازان إلى الدمام.

وبحسب المقطع المتداول، فاجأ الطيار إحدى الراكبات تدعى عائشة الحليبي، بالمباركة لها جوًا بعد تخرجها من كلية الطب والجراحة في جامعة جازان.

وكتبت عائشة على حسابها على "تويتر": "كنت على الطيارة باقي ساعة ونوصل الشرقية، إلا الطيار يقول: "عندنا مناسبة سعيدة اليوم نحب نبارك للدكتورة عائشه الحليبي تخرجها من كليه الطب والجراحة بجامعه جازان".

كنت على الطياره باقي ساعه ونوصل الشرقيه ، الا الطيار يقول :



" عندنا مناسبه سعيده اليوم ' نحب نبارك للدكتوره عائشه الحليبي تخرجها من كليه الطب والجراحه بجامعه جازان "



اختي قلبي @Drmenoo_

اخوي سندي @iiRakn1

اللي صنعوا هذه الذكرى السعيدة لي ، الله لا يحرمني منكم😭😭♥️♥️♥️!! pic.twitter.com/iNATfFV8SR — عائشه الحليبي (@iiAeshah) May 2, 2021

وقال الطيار في الإذاعة الداخلية للطائرة، بحسب موقع "المرصد" السعودي: "نفخر فيكم يا بنات الوطن، والله يعز بلدنا وحكومتنا".



ومن جانبها قالت الحليبي: "المباركة كانت عفوية وجاءت من الكابتن بعد التنسيق مع أشقائي، هذه اللفتة التي شاركوني بها من هم على متن الطائرة أسعدتني وأشعرتني بمسؤولية أكبر تجاه الوطن".



وأضافت: "تركت مدينتي الدمام، وقضيت 6 سنوات في جازان لدراسة الطب، برفقة أشقائي الذين يدرسون الطب أيضا، دراستهم للطب هي أُمنية وتحققت بفضل من الله وتوفيقه".