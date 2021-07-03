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"واتساب" يضيف خاصية للتحكم في جودة تحميل الفيديو

علم وعالم

2021-07-03 | 03:03
"واتساب" يضيف خاصية للتحكم في جودة تحميل الفيديو
1,438 مشاهدة

يعتبر تطبيق ”واتساب“ أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعا على مختلف أنظمة التشغيل، إلا أن الشركة الأم لواتساب لا تزال تعمل على إضافة بعض المزايا التي يفتقر لها التطبيق.

ويفتقد واتساب للعديد من المميزات الموجودة في التطبيقات المنافسة مثل تليغرام، لكنه يعمل على تعويض ذلك بتطوير المميزات تدريجيا، والتي كان أحدثها خاصية التحكم في جودة الفيديو الذي يحاول المستخدم إرساله.
 
ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، أضافت شركة واتساب خاصية التحكم في جودة التحميل إلى التطبيق التجريبي، التي تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو بجودة مختلفة كما يريدون.
 
ويمكن لعملاء واتساب الآن إرسال أنواع مختلفة من ملفات الوسائط على التطبيق، بما في ذلك مقاطع الفيديو، إلا أن نظام التطبيق يقوم بضبط الجودة تلقائيا فيما يخص مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها.
 
والطريقة الوحيدة لمشاركة فيديو بجودته الأصلية على الواتساب هي إرسال الملف كمستند، في حين يسمح تطبيق تليغرام المنافس للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو بمستويات جودة مختلفة يحددها المستخدم.
 
والآن، وبعد طول انتظار، كشف المسرب الشهير WABetaInfo أن واتساب أضافت برمجيات الخاصية المنتظرة في خوارزمية النسخة التجريبية من التطبيق.
وستعرف هذه الميزة باسم ”جودة تحميل الفيديو“، وتم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم v2.21.14.6 لنظام الأندرويد.
 
ووفقا للتسريبات، ستسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بالاختيار من بين ثلاثة خيارات، بما فيها الخيار الأول وهو تحديد جودة الفيديو تلقائيا، وهو الإعداد الموصى به، لأنه يرسل الفيديو بأفضل جودة، في حين يمكن استخدام الخيارات الأخرى لتوفير استهلاك البيانات.
 
يذكر أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير حاليا، إلا أن العديد من المستخدمين يأملون وصولها عاجلا وليس آجلا.
 
وفي تلك الأثناء، تعمل شركة واتساب على اختبار مزايا أخرى عديدة بما في ذلك دعم الأجهزة المتعددة ووضع الاختفاء والعرض مرة واحدة، وغيرها من المزايا التي من شأنها أن تحافظ على تفوق التطبيق وزيادة شعبيته بين منافسيه مثل تليغرام وكلوب هاوس وغيرها من التطبيقات.

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