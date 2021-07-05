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"غوغل" تحذف تطبيقات شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"

علم وعالم

2021-07-05 | 05:33
"غوغل" تحذف تطبيقات شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"
1,086 مشاهدة

أزالت شركة ”غوغل“ 9 تطبيقات ”أندرويد“ شهيرة من على متجرها، تم تحميلها من قِبل المستخدمين أكثر من 5.8 مليون مرة، بعد تأكيد خبراء الأمن أنها تستولى على كلمات السر الخاصة بحسابات المستخدمين على منصة ”فيسبوك“.

وكشفت شركة Doctor Web الروسية للتصدي للبرامج الضارة عبر الإنترنت في وقت سابق، أن هناك عددًا من التطبيقات تسرق حسابات ”فيسبوك“ لمستخدمين، بعد أن يسجلوا الدخول إليها عبر حساب ”فيسبوك“، ومن هنا يظهر لهم نموذج تسجيل حقيقي لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، ويتم نقل بيانات المستخدمين، وملفات التعريف عبر كود JavaScript.
 
ويتم نقل بيانات المستخدمين بعدها، عبر برامج خبيثة يُطلق عليها ”حصان طروادة“ وهو الاسم الشائع في عالم الحوسبة، ويُطلق على البرامج الضارة على ”خوادم المخترقين ومجرمي الإنترنت“.
 
وقامت الشركة -أيضًا- بحظر مطوري التطبيقات، حتى لا يتسنى لهم العودة مرة أخرى من خلال تطبيقات جديدة لسرقة بيانات المستخدمين، ولكن هذا الإجراء قد لا يكون كافيًا، لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم العودة بحسابات مبرمجين ومطورين جديدة.

وعلى شركة ”غوغل“ الآن فحص البرامج الضارة نفسها التي يستخدمها المخترقون، حتى يتسنى لهم وقف اختراقات الخصوصية، وسرقة البيانات عبر حساباتهم.
الجدير ذكره، أن شركة ”غوغل“ مازالت تسعى لسحب التطبيقات التي تنتهك قواعد الخصوصية عبر متجرها، ولحماية مستخدميها من سقوط بياناتهم في أيدي المخترقين.
 
ووفقًا لما ذكره موقع engadget، فإن البيانات تم سرقتها من خلال خمسة برامج مختلفة، ولكن كل البرامج كانت تشترك في استخدام كود JavaScript نفسه، للحصول على ملفات التعريف وبيانات المستخدمين.
 
وحظرت ”غوغل“ جميع مطوري التطبيقات المحذوفة من متجرها، على الرغم من أن ذلك قد لا يمثل رادعًا كبيرًا عندما يمكن للجناة على الأرجح، إنشاء حسابات مطورين جديدة.
 
وتاليًا هذه هي التطبيقات التي حذفتها شركة ”غوغل“ من متجرها، حفاظًا على بيانات المستخدمين.
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تطبيق PIP Photo وهو من التطبيقات الأكثر شهرة، للحصول على صور مجمعة.
تطبيق Processing Photo لتعديل الصور.
تطبيقات لحفظ الخصوصية على تطبيقات الهواتف، مثل App Lock Keep و App Lock Manager.
تطبيق Rubbish Cleaner لفحص ملفات التخزين والذاكرة.
تطبيقات خاصة بالأبراج، مثل Horoscope Daily و Horoscope Pi.
تطبيقات أخرى، مثل Lockit Master و Inwell Fitness.

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