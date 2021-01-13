فنان عربي يعلن اصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا ويحذّر الأطباء!

وخلال عدة مقابلات تلفزيونية، أكد صقر اصابته للمرة الثانية بالفيروس في شهر كانون الثاني الحالي، بعدما كان قد اصيب سابقا في شهر آب الماضي مع والدته.

وشدد على ان الاعراض التي يشعر بها حاليا مختلفة تماما عن التي شعر بها سابقا.وطالب الجميع باهمية اتخاذ اقصى الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة دائما للمصابين وغير المصابين، مشددا على ان ذلك ينطبق على المتعافين من الفيروس لانهم غير مستثنون من الاصابة ثانية.وطالب صقر الأطباء بأن يكونوا أكثر دقة عند إعطاء معلومات حول هذا الفيروس المستجد، معتبرا ان لا صحة للدراسات التي أفادت سابقا ان من يصاب بالفيروس لا يصاب به مرة أخرى خلال 6 أِشهر، مضيفا "هذا ليس صحيحا، لان الفيروس قد يعود مثلما حدث معي."وأشار صقر إلى أنه خضع للفحوص الطبية اللازمة التي كشفت أنه خسرَ كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى.