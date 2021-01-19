محمد رمضان يقفز من أعلى برج القاهرة... وما علاقة "علاء الدين"؟

وأفاد موقع "مصراوي" نقلا عن مصدر مقرب، بأن الكليب يتم تصويره حاليا ببرج القاهرة، وأن محمد رمضان سيقوم بتصوير أحد المشاهد، وهو يقفز من أعلى البرج، حيث أن الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر رمضان مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.كما يشارك محمد رمضان بإحدى أعمال محمد سلامة الأخرى، ويلعب دورا في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وإلى جانبه العديد من النجوم، بينهم عمرو عبد الجليل، وفريدة سيف النصر، وعبير صبري، ورياض الخولي، وتارا عماد، ومحمد عز، ومفيد عاشور، وأحمد فهيم.جدير بالذكر أن للمخرج المصري عدة أعمال لاقت رواجا شعبيا، أبرزها "رحيم" بطولة النجم ياسر جلال، و"الحرامي" بطولة أحمد داش، ورانيا يوسف.