للموسم الثاني على التوالي.. “المنصة” تواصل إنتاج أعمالها الدرامية خارج الموسم الرمضاني

ويأتي إطلاق مسلسل “تابعة” ضمن ما يُعرف عالمياً بموسم الرعب، امتداداً لهذا التوجه، الذي يركز على تقديم موضوعات درامية متنوعة، فضلاً عن اكتشاف مواهب وطاقات فنية جديدة.وكانت “المنصة” قد قدمت في التوقيت ذاته من العام الماضي مسلسل “المغيسل”، من بطولة النجم ، والذي حقق نجاحاً وحضوراً واسعاً.وأكدت المؤسسة استمرار توجهها نحو دعم الإنتاج الدرامي العراقي وتقديم محتوى متنوع، بعيداً عن حصر الإنتاج والعرض بالموسم الرمضاني.كما وعدت المؤسسة المشاهد العراقي بتقديم أعمال دينية ضمن الموسم الرمضاني المقبل، مؤكدة أن إنتاجاتها لن تقتصر على الأعمال الترفيهية، بما يتيح للمشاهد خيارات متنوعة من المضامين الدرامية التي تلبي اهتماماته وتطلعاته".