دواين جونسون يكشف موعد ترشحه للرئاسة الأميركية

وجاء هذا التصريح بعد قيام نجم هوليوود الأميركي حاليًا بالترويج لمسلسله الجديد الذي يتناول قصّة حياته بعنوان "يونغ روك" (أي ذا روك الشاب)، حيث يطلق في الحبكة جولته الرئاسية بحلول عام 2032.وتحدث الممثل في عام 2017 عن إمكانية حقيقية لترشيح نفسه للرئاسة، إلى جانب أن هذا القرار سيكون "متروكًا للشعب".ويقف جونسون سياسياً في الوسط، فهو مستقلّ، وقد شوهد في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في عام 2000، وحضر المؤتمر الوطني الديمقراطي في العام نفسه.وأعلن جونسون في الآونة الأخيرة تأييده للرئيس جو بايدن خلال مسيرته في عام 2020، عبر مقطع فيديو نُشر على تويتر في أيلول الماضي، قائلاً: "بصفتي مستقلاً مسجلاً لسنوات مع إيديولوجيات وسطية، أشعر أن نائب الرئيس بايدن والسيناتور هاريس هما الخيار الأفضل لقيادة بلدنا، وأنا أؤيدهما ليصبحا رئيسًا ونائب رئيس لبلادنا."