رسالة إليسا لـ هيفاء وهبي في عيد ميلادها

When we say "beauty inside out" there's no doubt that you'd come first to mind! May you have the happiest birthday and a year full of happiness, love and good health :)@HaifaWehbe i love you girl❤ — Elissa (@elissakh) March 10, 2021

And I love you Way More My Stunning Warm Friend with a Golden Heart 💛😘 https://t.co/hhCxJWSo3T pic.twitter.com/Ty0VdYEcAf — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 10, 2021

وقامت الفنانة اللبنانية، إليسا بتهنئة هيفاء وهبي بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي "تويتر" وكتبت: "عندما نقول "الجمال من الداخل إلى الخارج" فلا شك أنّكي ستتبادرين إلى الذهن أولا! أتمنى أن تحظي بأسعد عيد ميلاد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة".وعلقت هيفاء على تغريدة إليسا بصورة جمعتهما معا، وقالت: "وأنا أحبك كثيرا يا صديقتي الحميمة المذهلة ذات القلب الذهبي".كما شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الاحتفال بيوم ميلادها والهدية المميزة التي تلقتها من شقيقتها علياء يموت في دبي.وعبّرت هيفا عن سعادتها بهذه الهدية، وعلقت عليها قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".وتابعت: "هدية من أطيب وأحن أخت بالعالم بحبك كتير أختي".