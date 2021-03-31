وفاة فنانة عراقية بعد صراع مع المرض

وذكر بيان تعزية تلقته السومرية نيوز، بانه "ببالغ الحزن والاسى ،تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة نغم فؤاد سالم والتي وافتها المنية عصر هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان".يذكر أن الفنانة الراحلة عضو لدى نقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية للتمثيل حيث قدمت العديد من الاعمال الفنية على صعيد الدراما والمسرح، وابنة المطرب العراقي الكبير الراحل فؤاد سالم وابنة الممثلة العراقية الكبيرة الراحلة مي جمال.وقد حلت ضيفة على قناة السومرية خلال شهر رمضان الماضي، في برنامج لمتكم حلوة، مع الاعلامي علاء بتي.يمكن اعادة مشاهدة هذا اللقاء الخاص بالفنانة، في الفيديو المرفق أدناه.