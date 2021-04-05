صورة لبسمة بوسيل في طفولتها تثير اعجاب روّاد الانترنت

علّقت على الصورة قائلة: "يا رب استودعتك قبراً ضمّ قلبي وروحي وأغلى ما فقدت، اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة. اللهم ارحم أبي الذي بات في قبره وحيداً ربي اجعل أعماله مؤنسة له واجعله ينام قرير العين مطمئناً برضاك وعفوك يا رب، اللهم ارحم أبي واغفر له".وحققت الصورة أكثر من 132 ألف إعجاب وفي التعليقات تمنى الجمهور لبسمة الصبر على فقدان والدها كما قارن بين شكلها الحالي وذلك في الماضي ورأى أن تغييرات ملحوظة طرأت عليه.