مقابل 5 آلاف دولار.. شركة تتيح تجميد الخلايا المناعية للمهتمين بإطالة العمر

وتعتمد الخدمة على سحب نحو 60 ملليلتراً من الدم، ثم عزل الخلايا أحادية النواة المحيطية، التي تشمل الخلايا التائية والبائية وغيرها من الخلايا المؤثرة في الاستجابة المناعية، قبل تجميدها عند درجات حرارة تقل عن 150 درجة مئوية تحت الصفر.وتشمل الكلفة الأولية استخراج الخلايا وعزلها وتخزينها لمدة عام، فيما تبلغ رسوم التخزين اللاحقة 270 دولاراً سنوياً. وتبقى الخلايا ملكاً للعميل، ولا تُستخرج للاستخدام إلا بناءً على تعليماته وبالتنسيق مع طبيب.وتراهن الشركة على احتمال الاستفادة من هذه الخلايا مستقبلاً في علاجات لأمراض مثل وأمراض المناعة الذاتية، لكنها تؤكد أن خدمتها تقتصر على حفظ الخلايا، ولا تمثل علاجاً طبياً، كما لا تضمن إمكانية استخدامها مستقبلاً.ويرى مؤيدو الخدمة أنها قد تتيح الاحتفاظ بخلايا مناعية شابة للاستفادة منها إذا أتاحت التطورات العلمية ذلك، إلا أن جدوى هذا الإجراء واستخداماته العلاجية المستقبلية لا تزال غير محسومة علمياً.