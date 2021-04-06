هيفاء وهبي ضحية برنامج مقالب في رمضان.. فيديو يكشف الكواليس

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نشرتها الفنانة هيفاء وهبي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" عبر خاصية الستوري .





أعلنت من خلاله وقوعها ضحية برنامج مقالب جديد سيعرض في رمضان المقبل.



وكشفت الفنانة وقوعها ضحية للبرنامج الذي يتم تصويره حاليا في القاهرة وسيقدمه خمس وجوه إعلامية.



وصورت الفنانة إجراءات التعقيم في كواليس التصوير وعلقت عليها، قائلة: "بعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير أتاريهم عم يعقمولي المقلب".

كما أفادت الفنانة بأنها أولى ضحايا المقالب الرمضانية.



وصورت هيفاء نفسها خلال وجودها في مكان التصوير ورفعت راية النصر، مما زاد من حماسة الجمهور وشوقهم لمعرفة تفاصيل المقلب.



وذكرت مجلة "لها" أنه لم يتم اختيار الاسم النهائي للبرنامج حتى الآن، وسيعمل على تقديم البرنامج كريم فهمي وغادة عادل ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي واللبنانية نور، ولكن في كل حلقة سيوجد فنان واحد أو اثنان كحد أقصى.