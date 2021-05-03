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من كلماته وألحانه.. كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "الحياة"

فن وثقافة

2021-05-03 | 09:37
من كلماته وألحانه.. كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "الحياة"
المصدر:
sputniknews
516 مشاهدة

طرح الفنان العراقي، كاظم الساهر، أمس الأحد، أحدث أغانيه "الحياة"، والتي كان قد شوَّق معجبيه بشأنها خلال الفترة الماضية.

وكتب الساهر كلمات الأغنية، التي تبلغ مدتها 14 دقيقة، وتتحدث عن هجر الأصدقاء والوحدة وويلات الحرب والدمار.

ووضع ألحان أغنية "الحياة" كاظم الساهر، وهي توزيع موسيقي لميشال فاضل.



من ناحية أخرى، يستعد كاظم الساهر لتسجيل أغنية سترى النور قريبا، وهي من كلمات الشاعرة والصحفية الفلسطينية، دارين شبير.

يشار إلى أن كاظم الساهر استطاع في شهر مارس/ آذار الماضي الوصول إلى المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.

ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية "المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية".

ووضع "فسيبوك" هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن.

وبحسب التطبيق يعتبر النجم العربي الملقب بـ"القيصر" وصاحب أغنية "زيديني عشقا" الشهيرة، الأكثر متابعة في العالم العربي على "فيسبوك".

ويشتهر كاظم الساهر بنهجه الغنائي المميز، خصوصا عند أداء الاغاني باللهجة العراقية، أو من خلال أداء بعض الأغاني باللغة العربية الفصحى، مثل "أنا وليلى" و"زيديني عشقا" وغيرها الكثير.

ويعرف عن الساهر قيامه بتلحين أغلب الأغاني التي قام بأدائها، وهو من مواليد 12 سبتمبر/ أيلول عام 1957 في مدينة الموصل العراقية.

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