Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكشف عن الفئات "المستثناة" من التعيينات العام الحالي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فنانة عراقية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل

فن وثقافة

2021-06-09 | 09:49
فنانة عراقية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل
8,976 مشاهدة

كشفت الفنانة العراقية المصرية أمل عباس، تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي.

وظهرت أمل عباس، في حلقة ضمن برنامج تلفزيوني على كرسي متحرك، وقالت "إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك".

وقالت أمل عباس، إن "الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنهاء الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها".

وأشارت أمل عباس، إلى أن "الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى".

وأكدت أمل عباس، "إيمانها بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على ما أصابها، فهي تتحلى بالصبر دومًا، مشيرة إلى أنها تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بشكل مستمر".

وأعلنت الفنانة العراقية أمل عباس عن إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير صمام، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.

وبدأت أمل عباس، حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بعد مشاركتها في "أوبريت سندريلا"، وهي تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفى خلال السنوات الماضية، ولديها بنت وولد.

وأصيبت أمل عباس، عام 2018 بوعكة صحية بسبب احتباس الأملاح في جسدها، وأجرت عملتين في الهند، وأصيبت بالشلل منذ ما يقارب 3 سنوات، وتخضع حاليا الى العلاج الطبيعي بمستشفى في الكويت.

وكشفت الفنانة أمل عباس، خلال بداية وعكتها الصحية في 2019، عن تفاصيل أزمتها الصحية، مؤكدة أن هناك عددا من الفنانين العرب وقفوا بجوارها، وأبرزهم الفنانة أحلام التي تكفلت بمصاريف علاجها كليا.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:57 | 2021-06-09 14:57
14:50 | 2021-06-09 14:50
14:31 | 2021-06-09 14:31
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
24.15%
12:36 | 2021-06-08
على الطريقة العراقية.. إجابة تلميذة تثير جدلاً واسعاً في مصر
12:36 | 2021-06-08
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
20.9%
13:35 | 2021-06-08
بينها يخص لقاح كورونا.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
13:35 | 2021-06-08
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
15.64%
03:39 | 2021-06-08
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
03:39 | 2021-06-08
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
13.87%
02:08 | 2021-06-08
نبأ سار من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
02:08 | 2021-06-08
قروض بناء وفرص عمل.. تفاصيل عن جلسة مجلس الوزراء اليوم
13.53%
10:40 | 2021-06-08
قروض بناء وفرص عمل.. تفاصيل عن جلسة مجلس الوزراء اليوم
10:40 | 2021-06-08
في جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. قطع رأس فتاة على التيك توك (فيديو وصور)
11.91%
02:42 | 2021-06-08
في جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. قطع رأس فتاة على التيك توك (فيديو وصور)
02:42 | 2021-06-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.