العثور على جثة فنان في النهر

ووفقا للمعلومات الأولية، عُثر على جثة فيسوكوفسكي في بمنطقة .وذكرت الرئيسية لمقاطعة موسكو أنها باشرت إجراءات التحقيق الأولي.وأوضحت أنه في 30 حزيران، ورد إلى جهات إنفاذ القانون بلاغ عن رجل من مواليد 1963، كان في رحلة صيد مع ابنه بالقرب من بوشينسكي، فابتعد في اتجاه مجرى النهر ولم يعد.ويقوم المحققون بالعمل في الموقع بالتنسيق مع غواصين من وفرق البحث.وكان فيسوكوفسكي يبلغ من العمر 62 عاما. اشتهر بدور كاريلسكي في مسلسل "بريغادا" (الفريق)، كما شارك في فيلم "بومر" ومسلسل "مارش توريتسكي" وأعمال أخرى.