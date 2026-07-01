من الدراما إلى البرلمان.. روزينا لاذقاني تدخل مجلس الشعب

وبحسب الإعلان الرسمي، ضمّت القائمة التي أصدرها الشرع 70 عضوًا معينًا، استكمالًا لثلثي الأعضاء الذين جرى انتخابهم سابقًا عبر الاقتراع المباشر، في إطار النظام الانتخابي المؤقت المعتمد.وشهدت القائمة الجديدة دخول الفنانة السورية إلى عضوية ، في خطوة لافتة تمثل انتقالها من المجال الفني إلى العمل التشريعي، ضمن التشكيلة البرلمانية الجديدة.وأظهرت القائمة النهائية حرصًا على تعزيز التمثيل النسائي، إذ ضمت 14 امرأة من إجمالي الأعضاء المعينين، ينتمين إلى خلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، ليشكلن نحو خُمس مقاعد "الثلث المكمل".وضمت القائمة عددًا من الأسماء النسائية إلى جانب لاذقاني، من بينهن: إسراء زهير المشهور، وحنان إبراهيم البلخي، ودعوة الأحدب، وسمية مراد مراد، وسميرة أيمن، وعائشة الدبس، ولارا فتحي قديد، ومادونا سهيل بشارة، ومرفت ، ونجوى بهجت قصاص، وهدى أتاسي، وفاطمة اليوسف، وفاطمة .ويُعد انضمام روزينا لاذقاني أبرز مفاجآت التشكيلة الجديدة، نظرًا لشهرتها الفنية الواسعة في الدراما السورية والعربية.وتحمل لاذقاني خلفية أكاديمية في بدمشق، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2013، وشاركت في أعمال درامية بارزة، من بينها " "، "ولاد بديعة"، "مربى العز"، "شوق"، و"تحت الأرض: موسم حار"، ما أسهم في ترسيخ حضورها على الساحة الفنية قبل انتقالها إلى العمل السياسي.