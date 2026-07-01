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من الدراما إلى البرلمان.. روزينا لاذقاني تدخل مجلس الشعب
فن وثقافة
2026-07-01 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أعلنت
اللجنة العليا
لانتخابات
مجلس الشعب
السوري، اكتمال تشكيل البرلمان في دورته الحالية، عقب صدور قرار رئاسي شمل تعيين "الثلث المكمل" من الأعضاء، ليصل عدد مقاعد المجلس إلى 210 أعضاء.
وبحسب الإعلان الرسمي، ضمّت القائمة التي أصدرها
الرئيس أحمد
الشرع 70 عضوًا معينًا، استكمالًا لثلثي الأعضاء الذين جرى انتخابهم سابقًا عبر الاقتراع المباشر، في إطار النظام الانتخابي المؤقت المعتمد.
وشهدت القائمة الجديدة دخول الفنانة السورية
روزينا لاذقاني
إلى عضوية
مجلس الشعب
، في خطوة لافتة تمثل انتقالها من المجال الفني إلى العمل التشريعي، ضمن التشكيلة البرلمانية الجديدة.
وأظهرت القائمة النهائية حرصًا على تعزيز التمثيل النسائي، إذ ضمت 14 امرأة من إجمالي الأعضاء المعينين، ينتمين إلى خلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، ليشكلن نحو خُمس مقاعد "الثلث المكمل".
وضمت القائمة عددًا من الأسماء النسائية إلى جانب لاذقاني، من بينهن: إسراء زهير المشهور، وحنان إبراهيم البلخي، ودعوة
عبد الحميد
الأحدب، وسمية مراد مراد، وسميرة أيمن، وعائشة
محمد فهد
الدبس، ولارا فتحي قديد، ومادونا سهيل بشارة، ومرفت
محمد صبحي
توتو
، ونجوى بهجت قصاص، وهدى
عبد الباسط
أتاسي، وفاطمة
عبد اللطيف
اليوسف، وفاطمة
محمد حيدر
.
ويُعد انضمام روزينا لاذقاني أبرز مفاجآت التشكيلة الجديدة، نظرًا لشهرتها الفنية الواسعة في الدراما السورية والعربية.
وتحمل لاذقاني خلفية أكاديمية في
المعهد العالي للفنون المسرحية
بدمشق، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2013، وشاركت في أعمال درامية بارزة، من بينها "
الهيبة
"، "ولاد بديعة"، "مربى العز"، "شوق"، و"تحت الأرض: موسم حار"، ما أسهم في ترسيخ حضورها على الساحة الفنية قبل انتقالها إلى العمل السياسي.
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