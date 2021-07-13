شذى حسون تثير الجدل بنشر فيديو مع "محمد قماح".. فما القصة؟

وثقت الفنانة العراقية شذى حسون لحظات لقائها مع المطرب محمد قماح، حيث شاركت الجمهور عبر حسابها في "إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت فيه عن مقابلة طريفة جمعتهما، وفي الخلفية أغنية "أنا مش نجيب ساويرس.. إنتي واحدة اليجانت".

وظهرت حسون في الفيديو داخل سيارتها، ليطلب منها محمد قماح الدخول، ثم يجلس ويدور بينهما حديث، بينما يخرجان معاً وتواصل شذى التصوير، وهما يسيران في أحد الأماكن بذات الملابس، تيشيرت برتقالي اللون وسروال جينز أزرق.

وألمحت شذى حسون، في تعليقها على المقطع، بأن هناك تعاوناً سيجمعها بالمطرب محمد قماح، مطالبة الجمهور بأن يبقوا منتظرين لمعرفة الجديد لاحقاً، وبينما لم تكشف شذى تفاصيل، لكنْ تعليق لمحمد قماح أشار إلى أن عملاً ما سيجمعهما، وسيكون قوياً، وفق وصفه.

في السياق، تفاعل الجمهور مع المقطع على نطاق واسع، فيما غلب على التعليقات حديث عن زيادة وزن محمد قماح، حيث بدا بالفعل مختلفاً بشكل كبير، بينما أطال شعره ولحيته، ودار حديث بين المتابعين في التعليقات أيضاً عن ملابسهما المتشابهة، وما إذا كانت إشارة للعمل الذي سيجمعهما.