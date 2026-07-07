فيديو لفنانة مصرية في الشارع يثير الجدل

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المتضرر، أوضح أن سيارة الفنانة فادية عبد الغني صدمت سيارته، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما في مكان الحادث.وأشار إلى أن الأزمة بدأت تهدأ نسبياً بعدما تعهدت الفنانة وابنتها بشكل صريح بالتكفل بجميع مصاريف وتكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت بمركبته.وتابع المواطن أنه قرر في بادئ الأمر عدم تحرير محضر رسمي في ، وذلك كخطوة تقديرية منه لكونها فنانة معروفة ولها تاريخها الفني.وأضاف أنه التزم بالاتفاق وتواصل معها لاحقاً لإبلاغها بالقيمة المالية المطلوبة لإعادة السيارة إلى حالتها الأولى بناءً على الوعد الذي تلقاه منها إلا أن مسار الأمور اتخذ منحى آخر؛ حيث أكد المتضرر أن التواصل اللاحق لم يسفر عن أي حل عملي.وأوضح أن الطرف الآخر طلب منه التوجه إلى عامل إصلاح سيارات (سمكري) محدد من طرفهم، لكن الأخير بدأ في المماطلة والتهرب من تحديد القيمة أو مباشرة العمل، مما تسبب في طريق مسدود بين الطرفين.وفجّر المواطن مفاجأة باتهامه الفنانة فادية عبد الغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وتوجيه ألفاظ نابية ومسيئة إليه أثناء محاولته حل الأزمة ودياً، مشيراً إلى أنها هددته قائلة: "هسجنك يا ابن الكلب"، وفقاً لروايته.واختتم المتضرر حديثه بالتشديد على أنه لن يتنازل عن الإجراءات القانونية، مؤكداً تمسكه الكامل بالحصول على حقه المادي والأدبي جراء ما تعرض له.