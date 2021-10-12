كيم كارداشيان تسخر من عائلتها... وماذا كشفت عن سبب طلاقها؟

سخرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مساء السبت من عائلتها وذلك خلال مشاركتها في برنامج Saturday Night Live بموسمه الجديد.



وفي التفاصيل، شاركت كيم كمُقدّمة البرنامج في الحلقة الأولى منه بموسمه الجديد وافتتحت الحلقة بمقطعٍ كوميدي سخرت فيه من أمورٍ عدّة، أبرزها طلاقها، حبيب والدتها وشهرتها.



وفي هذه الفقرة، وقفت كيم البالغة من العمر 40 عاماً في وسط المسرح وبدأت تُطلق النكات على عائلتها، إذا قالت بداية إنها تريد إثبات نفسها بعيداً عن مظهرها الجميل "أنا أكثر من مجرّد تلك الصورة التي تريها شقيقاتي لجراح التجميل الخاص بهنّ للتشبّه بها".

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

ثمّ انتقلت بسخريتها إلى زوج والدتها السابق الذي تحوّل إلى امرأة كايتلين جينر وطليقها كانيه ويست حين لمّحت إلى خوضها المعركة الرئاسية بالقول "إنني أمزح، لا يُمكن أن يكون هناك 3 سياسيين فاشلين في عائلتنا".



وعن طليقها قالت كيم كارداشيان إنّ سبب الطلاق هو شخصيته، أمّا عن حبيب والدتها كريس جينر فوصفته بالساعي وراء المال.