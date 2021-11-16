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الفنانة ملاك الكويتية: كنت بين الحياة والموت ونجوت بمعجزة

فن وثقافة

2021-11-16 | 06:35
الفنانة ملاك الكويتية: كنت بين الحياة والموت ونجوت بمعجزة
1,186 مشاهدة

كشفت الفنانة ملاك الكويتية، جانبا من أزمة صحية تعرضت لها، دون أن تكشف طبيعة هذه الأزمة.

وأكدت الممثلة ملاك في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها كانت ”بين الحياة والموت، ونجت من أزمتها بمعجزة“.
 
ووثقت في حسابها، جانبا من جلسة تصوير مشاهد في مسلسل، حيث علقت أنها ”اعتذرت عن العمل أكثر من مرة، بسبب ظروفها الصحية، إلا أن خالد أبو صخر أصر على انتظارها“.
 
ووجهت ملاك الكويتية شكرها لأشخاص ساندوها في محنتها، لافتة إلى أنها قضت فترة في المستشفى ”فيه ناس كانوا بظهري وقت ما كنت بالمستشفى وقت ما كنت طايحة، وحليمة بولند من أول يوم دشيت المستشفى لليوم ما بطلت السؤال عني بعز سفرها بعز شغلها بعز مرضها، وفيه ناس كان عشرة عمر ما هان عليهم يزوروني، فعلا الناس تبين وقت الشدايد، ما أنسى رئيس المجلس مرزوق الغانم، شكرا لكم (..)“.
 
ورفضت الكشف عن تفاصيل محنتها، معلقة ”ما حب تكلم عن اللي صار بس قمت من طيحة شفت منها الموت والله كتبلي عمر جديد“.
 
وطمأنت الممثلة الكويتية في مقطع الفيديو متابعيها على صحتها، لافتة إلى أنها ”تعافت من أزمتها بما يعادل 70%“.
 
وقالت في معرض حديثها ”الحمد لله على الصحة والعافية حمدا كثيرا، ما كنت أبي أصور سناب اليوم، أجبروني الـ(كاست) اللي كنت معاهم في (ميتينغ) قبل شوي، اجبروني اطلع من الحالة النفسية السيئة اللي كنت فيها“.

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