نحن بحاجة إليهم.. فنانة عالمية تثير الجدل بتصريح غريب عن الرجال

وخلال حفل تورينو السينمائي، قالت مونيكا بيلوتشي: "أنا نتاج حلمي.. حتى عندما كنت طفلة، أردت أن أكون ممثلة وأدخل هذا العالم، بالرغم من أنه كان بعيدا جدا عن واقعي".وتحدثت بيلوتشي عن فيلم "الفتاة في النافورة"، الذي عرض لأول مرة في المهرجان، حيث تلعب فيه مونيكا دور أنيتا إيكبرج، النجمة السويدية التي اشتهرت بدورها في فيلم "La Dolce Vita".وأوضحت الفنانة قائلة: "في ذلك الوقت، كانت النساء الإيطاليات موجودات في الغالب داخل العالم المنزلي، عندما وصلت إيكبرج، التي كانت مختلفة جسديا بالفعل، وسمحت لنفسها بأن تكون حرة جدا، وأيضا من الناحية الاقتصادية، بدا الأمر كما لو أن قنبلة انفجرت في ذلك المجتمع".وأكملت: "في كثير من الأحيان، يأتي الفن من الألم..لقد أعطت هذه المرأة الكثير للسينما، ربما عن غير وعي، وكانت مليئة بالنور، وجميلة، وعاشت الكثير من الأشياء ثم انتهى بها الأمر بمفردها، على كرسي متحرك وماتت في مأوى. كان من الجميل أن نعيد لها كرامتها".وقالت مونيكا بيلوتشي إنها "بينما عملت مع المزيد من المخرجين الذكور، فإن علاقتها مع النساء مختلفة".وتابعت: "مع النساء، أحيانا ننظر إلى بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض بدون كلمات..أيضا، لا تستطيع المرأة أن تكذب كثيرا على امرأة أخرى..مع الرجال، نحن أكثر مكرا قليلا..أنا أحب الرجال، لكن النساء يلهمنني"، مشددة على أن "كلا الجنسين يجب أن يتعلموا التواصل بشكل أفضل".وأضافت: "الحرب لن تقودنا إلى أي مكان..نحن بحاجة إليك، وأنت بحاجة إلينا، وهذا التطور الذي نطوره، وهذا البحث عن المساواة، يحررك أيضًا..لقد اعتدت أن تضطر إلى تولي دور الفارس هذا الذي يجب أن ينقذ الجميع من كل شيء. الآن نصل ونقول..يمكننا مساعدتك..ليس عليك أن تفعل ذلك بمفردك".