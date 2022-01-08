بعد الحديث عن انفصالهما.. رسائل غزل متبادلة بين حسن الرداد و إيمي سمير غانم

ايمي سمير غانم فاجئت الجمهور في الساعات الماضية صورة جديدة لها وهي مبتسمة بعد فترة طويلة من حالة الحداد التي كانت تعيشها بعد فقدان والديها الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كما تبادلت الفنانة المصرية الرسائل الرومانسية مع زوجها حسن الرداد خلال الفترة الماضية في إشارة قوية على رغبتهما في نفي شائعات انفصالهما.

حسن الرداد قام كذلك في الساعات الماضية بإعادة نشر صورة زوجته التي قامت بنشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستغرام" ووضع بجوارها قلب في إشارة على قوة العلاقة بينهما وأن لا صحة لما يتم ترديده في الفترة الماضية حول انفصالهما، ولم تكن هذه هي الرسالة الأول بين الثنائي في الفترة الماضية حيث احتفلت إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد منذ أيام وتحديدا أثناء عروض مسرحية "في نص الليل" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إيمي سمير غانم قد قامت كذلك بإرسالة باقة ورد ضخمة باللون الأحمر لزوجها، على شكل قلب كبير، بالإضافة إلى مجموعة هدايا حول الورد، وحرص حسن الرداد على استعراض هدية زوجته الرومانسية له تزامنًا مع عيد ميلاده.

حسن الرداد حرص كذلك في الفترة الماضية على محاولة إخراج زوجته إيمي سمير غانم من حالة الحداد التي كانت تعيشها بعد فقدان والديها، حيث نشر مقطع فيديو له أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية وعبر لزوجته عن إعجابه بالأجواء في بوليفارد الرياض، كما تمنى أن تتخطى إيمي أحزانها وتشاركه بطولة عرض مسرحي جديد في العام الجديد.