"أميركية في الشماعية".. رواية تستنطق ذاكرة العراق وتبحث عن الهوية

وأشار إلى أن الرواية العراقية بعد عام 2003 شهدت تحولات جذرية على مستوى الموضوعات والبنى السردية نتيجة التحولات العنيفة التي أصابت وأعادت تشكيل وعيه الجمعي، مبيناً أن “أميركية في الشماعية” تبرز بوصفها محاولة فنية لاستنطاق الذاكرة العراقية، من خلال فضاء سردي يستثمر المكان النفسي بوصفه مرآة للاضطرابات التي أصابت المجتمع بأكمله.وأضاف أن الرواية لا تنطلق من رغبة في إعادة كتابة التاريخ، بقدر ما تسعى إلى مساءلة نتائجه الإنسانية، إذ تتخذ من مصحّة الشماعية للأمراض النفسية مركزاً دلالياً تتقاطع عنده مصائر الشخصيات وأصوات الذاكرة وأسئلة الهوية، موضحاً أن الكاتب نجح في تحويل المكان من إطار للأحداث إلى بنية رمزية تمثل نفسه في لحظة تاريخية شديدة الاضطراب، لتغدو الشماعية استعارة للوطن.ولفت إلى أن المكان يعد أحد أهم العناصر الجمالية في الرواية، فالشماعية ليست مجرد مصحّة نفسية، وإنما فضاء رمزي تتكثف فيه أوجاع المجتمع العراقي وتناقضاته، وفي الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المصحّة مكاناً لعلاج الاضطرابات الفردية، تتحول إلى صورة مصغرة لوطن يعاني اضطرابات جماعية عميقة.وبيّن أن هذا التوظيف الرمزي للمكان يطرح سؤالاً وجودياً يتمثل فيما إذا كان الجنون حالة فردية أم نتيجة طبيعية لعالم فقد توازنه الأخلاقي والإنساني، إذ تتلاشى الحدود بين العقل والجنون داخل النص، حتى يبدو المرضى أكثر وعياً أحياناً من العالم الخارجي الذي أنتج الحروب والدمار.وأوضح الساعدي أن هذه الرؤية تحيل إلى تقليد روائي عالمي جعل من المصحات والسجون والأماكن المغلقة استعارات للواقع السياسي والاجتماعي، إلا أن السوَّاد منح هذا التقليد بعداً عراقياً خاصاً يرتبط بسنوات العنف والاحتلال وما خلفته من ندوب في الوعي الجمعي.وأضاف أن الرواية تتمحور حول شخصية أميركية ذات جذور عراقية، وهو اختيار يحمل أبعاداً رمزية وثقافية متعددة، إذ تمثل الشخصية منطقة التماس بين ثقافتين ورؤيتين للتاريخ، وتصل محملة بصور متخيلة عن العراق تشكلت عبر الحكايات العائلية والذاكرة الموروثة، لكنها تصطدم بواقع مختلف ومعقد، فتدخل في رحلة بحث عن المعنى والحقيقة والانتماء.وأشار إلى أن الكاتب يطرح سؤال الهوية بوصفه سؤالاً مفتوحاً لا يمكن حسمه بسهولة، إذ لا تظهر الهوية في الرواية باعتبارها معطى ثابتاً، بل عملية مستمرة من التفاوض بين الذاكرة والتجربة، وبين ما نرثه وما نعيشه، لتبدو الشخصية الأميركية وكأنها تبحث عن نفسها بقدر ما تبحث عن العراق.وأكد الساعدي أن الذاكرة تمثل البطل الخفي والشخصية الأكثر حضوراً في الرواية، إذ لا تقوم الأحداث على تعاقب الوقائع فحسب، وإنما على استدعاء الماضي وإعادة تأويله، وتظهر الذاكرة بوصفها قوة فاعلة في تشكيل الحاضر، فيما يتعامل الكاتب معها باعتبارها فضاءً للصراع والتأويل، حيث تمتلك كل شخصية روايتها الخاصة للأحداث، بما يفضي إلى رؤية أكثر تعقيداً للتاريخ تتجاوز الثنائيات المبسطة بين الضحية والجلاد، وبين المنتصر والمهزوم.وتابع أن هذه المقاربة تمنح الرواية بعداً إنسانياً عميقاً، لأنها تنقل التركيز من الحدث السياسي إلى أثره النفسي والوجداني في الأفراد، كما أن الحرب لا تظهر فيها باعتبارها معركة عسكرية فقط، وإنما حالة نفسية ومرضاً جماعياً مستمراً، إذ تنتهي الحرب رسمياً، لكن آثارها تبقى حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الإنسانية.وأضاف أن الشخصيات تبدو وكأنها تعيش داخل زمن جريح، يستمر فيه الماضي بالتدخل في الحاضر، وتبقى الندوب مفتوحة رغم مرور السنوات، فيما تقدم الرواية تصوراً للحرب بوصفها مرضاً جماعياً يصيب المجتمع بأسره، ويعيد تشكيل رؤيته للعالم ولنفسه، وهو تصور يكتسب أهمية خاصة في السياق العراقي الذي تعاقبت فيه الحروب والأزمات، فلم يكتف الكاتب بوصف الخراب، بل سعى إلى الكشف عن آلياته النفسية العميقة.وبيّن أن السوَّاد اعتمد على المستوى الفني بناءً سردياً يقوم على التداخل بين الأزمنة والذكريات والشهادات، وهو ما منح النص حيوية خاصة وجعل القارئ شريكاً في إعادة تركيب الأحداث وفهم العلاقات الخفية بينها، فيما اتسمت اللغة بالجمع بين السرد الواضح والإيحاء الرمزي، بعيداً عن الزخرفة اللغوية أو التقرير المباشر، مع حضور واضح للنزعة التأملية التي أضفت على النص بعداً فلسفياً دون أن تفقده حيويته الدرامية.وختم الساعدي بالقول إن رواية “أميركية في الشماعية” تمثل تجربة سردية تنشغل بأسئلة الإنسان العراقي في مواجهة التاريخ والذاكرة والحرب، وتقدم رؤية نقدية للواقع من خلال فضاء الشماعية الرمزي وشخصياتها المتعددة، مؤكداً أن أهمية الرواية لا تكمن في موضوعها فحسب، بل في قدرتها على تحويل الألم إلى معرفة، والذاكرة إلى أداة للتأمل، والسرد إلى مساحة للحوار بين الثقافات والهويات، مشيراً إلى أن علي جاسم السوَّاد نجح في أن يجعل من الشماعية رمزاً لوطن يبحث عن عافيته، ومن الشخصية الأميركية مرآة يرى العراقي من خلالها صورته في عين الآخر، لتغدو الرواية محاولة جمالية لفهم زمن بدا فيه الواقع أكثر غرابة من الخيال نفسه