Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"أميركية في الشماعية".. رواية تستنطق ذاكرة العراق وتبحث عن الهوية

فن وثقافة

2026-06-28 | 02:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;أميركية في الشماعية&quot;.. رواية تستنطق ذاكرة العراق وتبحث عن الهوية
319 شوهد

السومرية نيوز- ثقافي
قدّم الكاتب والشاعر حميد الساعدي قراءة نقدية لرواية “أميركية في الشماعية” للروائي علي جاسم السوَّاد، مؤكداً أنها تمثل تجربة سردية تستنطق الذاكرة العراقية وتناقش أسئلة الهوية والحرب عبر فضاء رمزي يجمع بين الواقعي والرمزي.

وأشار الساعدي إلى أن الرواية العراقية بعد عام 2003 شهدت تحولات جذرية على مستوى الموضوعات والبنى السردية نتيجة التحولات العنيفة التي أصابت المجتمع العراقي وأعادت تشكيل وعيه الجمعي، مبيناً أن رواية “أميركية في الشماعية” تبرز بوصفها محاولة فنية لاستنطاق الذاكرة العراقية، من خلال فضاء سردي يستثمر المكان النفسي بوصفه مرآة للاضطرابات التي أصابت المجتمع بأكمله.
وأضاف أن الرواية لا تنطلق من رغبة في إعادة كتابة التاريخ، بقدر ما تسعى إلى مساءلة نتائجه الإنسانية، إذ تتخذ من مصحّة الشماعية للأمراض النفسية مركزاً دلالياً تتقاطع عنده مصائر الشخصيات وأصوات الذاكرة وأسئلة الهوية، موضحاً أن الكاتب نجح في تحويل المكان من إطار للأحداث إلى بنية رمزية تمثل العراق نفسه في لحظة تاريخية شديدة الاضطراب، لتغدو الشماعية استعارة للوطن.
ولفت إلى أن المكان يعد أحد أهم العناصر الجمالية في الرواية، فالشماعية ليست مجرد مصحّة نفسية، وإنما فضاء رمزي تتكثف فيه أوجاع المجتمع العراقي وتناقضاته، وفي الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المصحّة مكاناً لعلاج الاضطرابات الفردية، تتحول إلى صورة مصغرة لوطن يعاني اضطرابات جماعية عميقة.
وبيّن أن هذا التوظيف الرمزي للمكان يطرح سؤالاً وجودياً يتمثل فيما إذا كان الجنون حالة فردية أم نتيجة طبيعية لعالم فقد توازنه الأخلاقي والإنساني، إذ تتلاشى الحدود بين العقل والجنون داخل النص، حتى يبدو المرضى أكثر وعياً أحياناً من العالم الخارجي الذي أنتج الحروب والدمار.
وأوضح الساعدي أن هذه الرؤية تحيل إلى تقليد روائي عالمي جعل من المصحات والسجون والأماكن المغلقة استعارات للواقع السياسي والاجتماعي، إلا أن علي جاسم السوَّاد منح هذا التقليد بعداً عراقياً خاصاً يرتبط بسنوات العنف والاحتلال وما خلفته من ندوب في الوعي الجمعي.
وأضاف أن الرواية تتمحور حول شخصية أميركية ذات جذور عراقية، وهو اختيار يحمل أبعاداً رمزية وثقافية متعددة، إذ تمثل الشخصية منطقة التماس بين ثقافتين ورؤيتين للتاريخ، وتصل محملة بصور متخيلة عن العراق تشكلت عبر الحكايات العائلية والذاكرة الموروثة، لكنها تصطدم بواقع مختلف ومعقد، فتدخل في رحلة بحث عن المعنى والحقيقة والانتماء.
وأشار إلى أن الكاتب يطرح سؤال الهوية بوصفه سؤالاً مفتوحاً لا يمكن حسمه بسهولة، إذ لا تظهر الهوية في الرواية باعتبارها معطى ثابتاً، بل عملية مستمرة من التفاوض بين الذاكرة والتجربة، وبين ما نرثه وما نعيشه، لتبدو الشخصية الأميركية وكأنها تبحث عن نفسها بقدر ما تبحث عن العراق.
وأكد الساعدي أن الذاكرة تمثل البطل الخفي والشخصية الأكثر حضوراً في الرواية، إذ لا تقوم الأحداث على تعاقب الوقائع فحسب، وإنما على استدعاء الماضي وإعادة تأويله، وتظهر الذاكرة بوصفها قوة فاعلة في تشكيل الحاضر، فيما يتعامل الكاتب معها باعتبارها فضاءً للصراع والتأويل، حيث تمتلك كل شخصية روايتها الخاصة للأحداث، بما يفضي إلى رؤية أكثر تعقيداً للتاريخ تتجاوز الثنائيات المبسطة بين الضحية والجلاد، وبين المنتصر والمهزوم.
وتابع أن هذه المقاربة تمنح الرواية بعداً إنسانياً عميقاً، لأنها تنقل التركيز من الحدث السياسي إلى أثره النفسي والوجداني في الأفراد، كما أن الحرب لا تظهر فيها باعتبارها معركة عسكرية فقط، وإنما حالة نفسية ومرضاً جماعياً مستمراً، إذ تنتهي الحرب رسمياً، لكن آثارها تبقى حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الإنسانية.
وأضاف أن الشخصيات تبدو وكأنها تعيش داخل زمن جريح، يستمر فيه الماضي بالتدخل في الحاضر، وتبقى الندوب مفتوحة رغم مرور السنوات، فيما تقدم الرواية تصوراً للحرب بوصفها مرضاً جماعياً يصيب المجتمع بأسره، ويعيد تشكيل رؤيته للعالم ولنفسه، وهو تصور يكتسب أهمية خاصة في السياق العراقي الذي تعاقبت فيه الحروب والأزمات، فلم يكتف الكاتب بوصف الخراب، بل سعى إلى الكشف عن آلياته النفسية العميقة.
وبيّن أن السوَّاد اعتمد على المستوى الفني بناءً سردياً يقوم على التداخل بين الأزمنة والذكريات والشهادات، وهو ما منح النص حيوية خاصة وجعل القارئ شريكاً في إعادة تركيب الأحداث وفهم العلاقات الخفية بينها، فيما اتسمت اللغة بالجمع بين السرد الواضح والإيحاء الرمزي، بعيداً عن الزخرفة اللغوية أو التقرير المباشر، مع حضور واضح للنزعة التأملية التي أضفت على النص بعداً فلسفياً دون أن تفقده حيويته الدرامية.
وختم الساعدي بالقول إن رواية “أميركية في الشماعية” تمثل تجربة سردية تنشغل بأسئلة الإنسان العراقي في مواجهة التاريخ والذاكرة والحرب، وتقدم رؤية نقدية للواقع من خلال فضاء الشماعية الرمزي وشخصياتها المتعددة، مؤكداً أن أهمية الرواية لا تكمن في موضوعها فحسب، بل في قدرتها على تحويل الألم إلى معرفة، والذاكرة إلى أداة للتأمل، والسرد إلى مساحة للحوار بين الثقافات والهويات، مشيراً إلى أن علي جاسم السوَّاد نجح في أن يجعل من الشماعية رمزاً لوطن يبحث عن عافيته، ومن الشخصية الأميركية مرآة يرى العراقي من خلالها صورته في عين الآخر، لتغدو الرواية محاولة جمالية لفهم زمن بدا فيه الواقع أكثر غرابة من الخيال نفسه
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ملعب الكرخ - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-28
Play
بغداد ملعب الكرخ - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
Play
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
Play
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
Play
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Play
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
Play
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
Play
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
Play
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
Play
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
Play
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ملعب الكرخ - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-28
Play
بغداد ملعب الكرخ - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
Play
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
Play
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
Play
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Play
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
Play
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
Play
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
Play
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
Play
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
Play
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22

اخترنا لك
تحذير من الإفراط في استخدام أدوية حرقة المعدة.. هذا ما تسببه
11:41 | 2026-06-27
تحذير عاجل: ثغرة خطيرة وإضافة شهيرة قد تحول متصفحك إلى أداة تجسس!
09:00 | 2026-06-27
قد تُتهم بتهريب الممنوعات.. احذر هذه الحيلة في المطارات
04:12 | 2026-06-27
إثر وعكة صحية مفاجئة.. وفاة الفنان التركي قادر إنانير
13:01 | 2026-06-26
واتساب يقدم تصميما جديدا لأجهزة ايفون
06:37 | 2026-06-26
الأكثر حدة على الإطلاق.. الحرارة تقتحم أوروبا
05:44 | 2026-06-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.