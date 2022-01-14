فنانة عربية تثير الجدل بعد تغيير ملامحها للمرة الثالثة

وأثارت "بطمة" موجة من الجدل حيث تعتبر هذه المرة الثالثة التي تظهر فيها دينا بملامح مختلفة عن بدايتها، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور الجديدة المختلفة تمامًا، عن الطريقة التي اعتاد الجمهور عليها من دينا، حيث اعتمدت تسريحة مختلفة عن قبل، وارتدت نظارات عملت على تغيير ملامحها بشكل كبير.وخضعت دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، حيث اعتمدت لوك جديد للعام الجديد 2022، حيث نشرت أكثر من صورة لها وهي ترتدي نظارة وتقرأ في احد المجلات، وترتدي أيضًا ملابس منزلية، حيث أظهرت الصور وكأنها تستمتع بقضاء وقتها في المنزل.وهذا ما جذب استغراب المتابعين والتساؤل حول هل قامت دينا بطمة بإجراء أي عمليات جراحية تجميلة أم لا.