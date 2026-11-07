أصالة تكسر صمتها بعد حادثة أمريكا: السرقة التي أوجعت قلبها أكثر من الملايين!

الحمد لله الهدف من الرحله لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيده قدهم كلهم وكانت البدايه بلوس أنجلوس وليله عظيمه وبعدا رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفله كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي الحمد لله كلهم إلي وماكان معي شي أنا مابملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسؤوليه فا بلبس أغراضي ورحت الحفله وكانت قمه بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك وخلصت الحفله ورجعت تعبانه حضرت حالي للراحه ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعاً زعلت لأسباب كتيره أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويله و انتظرت أكتر من سنه إسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمه من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفله أو ألبوم أو أغنيه وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها الماديه إلها قيمه عندي معنويه كبيره وطبعاً الشرطه والناس ملت المكان ومن أسبوع تقريباً لليوم مافي أخبار وماكنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحله اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح ولكن هيك صار وبعد تفكير قررت خبركم هالحكايه اللي فوق ماتتصوروا قاهرتني ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي ورح ألتقي بحبايبي بدبي بمناسبه عزيزه على قلبي وغاليه تحت عنوان ( الإمارات تحب ) والله يحفظ بلادنا كلها ويعم الحب ويعم السلام يارب العالمين .. وبدي أنسى هالكم يوم اللي كانوا كتير مو حلوين وصعبين عليي كتير ورح نتلاقى وأنا بأمس الحاجه لأفصل عن هالأحداث اللي صارت وبدي أكتر من كل الحضور أفرح لأني بحاجه أفرح بينكم ومعكم ومحبتكم عندي والله بتسوى كنوز الدنيي كلها ولحظة لقائي معكم هيي ولاده حقيقيه لسعاده بتتحقق لما بغني لكم ودبي رح تجمعنا dresses: @/nicolasjebran @/ramialaliofficial @_/mouthana Organized by: @/talentsandevents @/youssefharbofficial — Assala (@AssalaOfficial) November 6, 2026

وتعُود بداية الواقعة إلى تواجد في مقر إقامتها بأحد فنادق ديترويت، حيث اكتشفت اختفاء مقتنياتها الشخصية والمجوهرات التي كانت ترافقها خلال الحفلات، لتسارع بالتواصل مع الجهات الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقاتها فوراً لمعرفة كيفية دخول واختراق منظومة أمان الفندق.وفي الوقت الذي ركزت فيه التغطيات الصحفية على تقدير قيمة المسروقات المالية والتي تتجاوز ملايين الدولارات، كشفت الكواليس عن بعد إنساني أكثر عمقاً، تمثّل في القيمة المعنوية لتلك المقتنيات المفقودة. فالعلبة لم تكن تحوي مجوهرات فاخرة مخصصة للمهرجانات فقط، بل ضمت قطعاً موروثة تحمل ذكرى والدها الراحل مصطفى نصري وأشياء رافقتها منذ بداية مسيرتها الفنية، وهي مقتنيات ذات قيمة عاطفية لا يمكن لأي تعويض أو تأمين جبر خسارتها.وعلى الرغم من حجم الصدمة، اتخذت أصالة قراراً حاسماً بالتكتم على تفاصيل السرقة وعدم الحديث عنها وسائل الإعلام طوال فترة تواجدها في . وجاء هذا القرار رغبة منها في حماية نجاح جولتها الفنية وعدم نقل التوتر إلى جمهورها، مظهرة احترافية عالية في الفصل بين الأزمات الشخصية والالتزام الفني على المسرح حتى إنهاء جميع حفلاتها بنجاح تام.وتسير التحقيقات حالياً لدى شرطة ديترويت للوقوف على أسباب هذا الخرق الأمني وكشف هوية المتورطين، في وقت تواصل فيه الفنانة أصالة جدول أعمالها الفني وترتيباتها للحفلات القادمة، مراهنة على تجاوز هذه المحنة عبر لقاء جمهورها الذي تعتبره دائماً سندها والكنز الحقيقي الذي لا يمكن سرقته.