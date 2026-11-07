أصالة تكسر صمتها بعد حادثة أمريكا: السرقة التي أوجعت قلبها أكثر من الملايين!

الحمد لله الهدف من الرحله لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيده قدهم كلهم وكانت البدايه بلوس أنجلوس وليله عظيمه وبعدا رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفله كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي وماكان معي شي أنا مابملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسؤوليه فا بلبس أغراضي ورحت الحفله وكانت قمه بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك وخلصت الحفله ورجعت تعبانه حضرت حالي للراحه ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعاً زعلت لأسباب كتيره أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويله و انتظرت أكتر من سنه إسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمه من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفله أو ألبوم أو أغنيه وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها الماديه إلها قيمه عندي معنويه كبيره
وطبعاً الشرطه والناس ملت المكان ومن أسبوع تقريباً لليوم مافي أخبار وماكنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحله اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح ولكن هيك صار وبعد تفكير قررت خبركم هالحكايه اللي فوق ماتتصوروا قاهرتني ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي ورح ألتقي بحبايبي بدبي بمناسبه عزيزه على قلبي وغاليه تحت عنوان ( الإمارات تحب سوريا ) والله يحفظ بلادنا كلها ويعم الحب ويعم السلام يارب العالمين ..
وبدي أنسى هالكم يوم اللي كانوا كتير مو حلوين وصعبين عليي كتير
ورح نتلاقى وأنا بأمس الحاجه لأفصل عن هالأحداث اللي صارت وبدي أكتر من كل الحضور أفرح لأني بحاجه أفرح بينكم ومعكم
ومحبتكم عندي والله بتسوى كنوز الدنيي كلها
ولحظة لقائي معكم هيي ولاده حقيقيه لسعاده بتتحقق لما بغني لكم
ودبي رح تجمعنا
dresses:
@/nicolasjebran
@/ramialaliofficial
@_/mouthana
Organized by:
@/talentsandevents
@/youssefharbofficial— Assala (@AssalaOfficial) November 6, 2026
الحمد لله الهدف من الرحله لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيده قدهم كلهم وكانت البدايه بلوس أنجلوس وليله عظيمه وبعدا رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفله كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي وماكان معي شي أنا مابملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسؤوليه فا بلبس أغراضي ورحت الحفله وكانت قمه بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك وخلصت الحفله ورجعت تعبانه حضرت حالي للراحه ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعاً زعلت لأسباب كتيره أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويله و انتظرت أكتر من سنه إسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمه من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفله أو ألبوم أو أغنيه وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها الماديه إلها قيمه عندي معنويه كبيره
وطبعاً الشرطه والناس ملت المكان ومن أسبوع تقريباً لليوم مافي أخبار وماكنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحله اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح ولكن هيك صار وبعد تفكير قررت خبركم هالحكايه اللي فوق ماتتصوروا قاهرتني ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي ورح ألتقي بحبايبي بدبي بمناسبه عزيزه على قلبي وغاليه تحت عنوان ( الإمارات تحب سوريا ) والله يحفظ بلادنا كلها ويعم الحب ويعم السلام يارب العالمين ..
وبدي أنسى هالكم يوم اللي كانوا كتير مو حلوين وصعبين عليي كتير
ورح نتلاقى وأنا بأمس الحاجه لأفصل عن هالأحداث اللي صارت وبدي أكتر من كل الحضور أفرح لأني بحاجه أفرح بينكم ومعكم
ومحبتكم عندي والله بتسوى كنوز الدنيي كلها
ولحظة لقائي معكم هيي ولاده حقيقيه لسعاده بتتحقق لما بغني لكم
ودبي رح تجمعنا
dresses:
@/nicolasjebran
@/ramialaliofficial
@_/mouthana
Organized by:
@/talentsandevents
@/youssefharbofficial