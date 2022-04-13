وفاة ممثل أمريكي كوميدي شهير

أعلنت عائلة الممثل الكوميدي جيلبرت جوتفريد اليوم وفاته عن عمر يناهز 67 عاما.

ونشرت العائلة بيان على حساب جوتفريد الرسمي على تويتر وقالت: "بقلوب مكسورة نعلن وفاة حبيبنا جيلبرت جوتفريد بعد صراع طويل مع المرض، بالإضافة إلى كونه الصوت الأكثر شهرة في الكوميديا، كان جيلبرت زوجًا وأخًا وصديقًا وأبًا لطفليه الصغيرين، يوم حزين لنا جميعًا، يرجى الاستمرار في الضحك بصوت عالٍ قدر الإمكان تكريماً لجيلبرت".

وكان جيلبرت قد حقق شهرة واسعة من خلال تقديم ستاند أب كوميدي شهير في الولايات المتحدة الاميركية بعد ان بدأ تأدية العروض عن عمر الـ 15 سنة.

وشارك جيلبرت في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الكوميدية، وشارك في فيلم ديزني الشهير Aladdin بصوت الببغاء الساخر لاجو عام 1992.

من أبرز أعمال الراحل ساترداي نايت لايف، وفاميلي غاي، وكان قبل وفاته يحضر لتقديم عروض كوميدية.