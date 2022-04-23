بسبب إعلامي عراقي.. فيفي عبده تنفعل على "بسمة وهبة" (فيديو)

وفي التفاصيل، تحدثت عبده عن الموت قائلةً: "انا اخدت التربة زي بتاعت عبد الحليم لما رحت أدفن أبويا فدفنه في المدافن بتاعت العيلة فكان ما فيش سقف فابتديت أدور على حاجة تبقى ابتاعتنا انا وأهلي وأخدت في المنطقة اللي فيها الفنانين". وأضافت: "شوفي أنا بفكّر من قد إيه إنه في موت وعاملة حسابه ده الحقيقة الوحيدة لا تقولي لي في عيان يمكن يخف أوي ربّنا قادر على كل شيء بس إلا الموت حيجي عمر معين وبرضه حنموت دي حقيقة".وعرضت مقدّمة برنامج "العرافة" جزءاً من مقابلة عبده مع الفارس، معتبرةً أن سؤال المذيع حول كلمة "الراقصة" كان المقصود به إهانتها، فغضبت الضيفة قائلةً: "من فضلك مبحبّش حد يقول لي الكلام ده، معرفتش أوصل له الجملة اللي هو عايزها، هو مش فاهم النظام عندنا، بدليل إن أنا قلت له".ورفضت فيفي عبده الإجابة عن سؤال بسمة وهبة حول وضع كلمة "الراقصة" مؤكدةً: "هنقعد نتكلم في كلام مالوش لازمة ليه؟ أنا مبحبش الرد في اللي مالوش لازمة، ما ضيقنيش السؤال... أنا جاية أعمل معاكي لقاء، مش جاية عشان تطلّعي ده قال وده عمل، مبحبش كده خالص، نقدر نقفل البرنامج على كده وشكراً".