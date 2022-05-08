مي العيدان تهاجم الفنانة إلهام الفضالة: لا تصلح للكوميديا (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة



انتقدت الإعلامية والناقدة الفنية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، معتبرة أن الأخيرة لا تصلح للمشاركة في الأعمال الكوميدية.





وقالت العيدان، في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن "الفنانة إلهام الفضالة لها تجارب في المسرح إلا أنها لا تصلح للكوميديا"، مضيفة: "خليكم واضحين إلهام مش كوميديانة.. وأعتقد أنها ما تزعل من هذا الشيء، فعلا هي مش كوميديانة وفي فنانين كثيرين يغطوا عليها".







يأتي هذا بعد يوم من هجوم العيدان على الفضالة وصناع مسرحية "حلم أمينة" التي تعرض حاليا في الكويت؛ بسبب ما اعتبرته احتواء المسرحية "على ألفاظ فاضحة وغير مقبولة".