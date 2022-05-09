من شقيقة رونالدو إلى "خليفة" ياسمين صبري.. نساء في فلك أبو هشيمة (فيديو وصور)

السومرية نيوز - متابعة



أعاد طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الجديد من الممثلة المصرية ياسمين صبري، أبو هشيمة إلى الواجهة وتصدر التريند والشائعات التي لطالما دارت حوله.









وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ولادة تريند جديد بعد انفصال الثنائي وهو ما يسمى بـ "تريند التايجر" و"#أبو_هشيمة "، في إشارة منهم إلى الفستان التايجر المشترك بين طليقاته، ياسمين صبري والفنانة هيفاء وهبي، على اعتبار أنه "السر" في ارتباطهما بـ أبو هشيمة.



وأعاد الجمهور نشر صور لإطلالات التايجر المختلفة لعدد من نجوم الفن، ويجدر الإشارة إلى أن معظمها قديمة وليست وليدة اللحظة، مما أشعل ذلك التريند، الذي يتصاعد حتى هذه اللحظة.



وكان من ضمن تلك المنشورات التي ظهرت منشور قديم للفنانة سمية الخشاب، في إطلالة قديمة لها، وظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها مستحدثة، وتوجه الكثير إلى نقد الفنانة سمية الخشاب. وبعد ساعات من انفصال الثنائي الذي حظي بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العامين الماضيين، بدأت الشائعات تدور حول زواج جديد يلوح بالأفق وخصوصا بعد أن نشرت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله على فيسبوك منشورا تعلن الخطوبة الجديدة لأبو هشيمة على النجمة مي عز الدين، حيث اعتبر رواد المواقع الإكترونية أن هذا الخبر مؤكد طالما قد خرج من اسم متعمق في ثنايا المطبخ الفني المصري، لتكشف خير الله بعد ساعات أن حسابها كان قد تعرض للتهكير وتنفي هذه الأخبار.وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ولادة تريند جديد بعد انفصال الثنائي وهو ما يسمى بـ "تريند التايجر" و"#أبو_هشيمة "، في إشارة منهم إلى الفستان التايجر المشترك بين طليقاته، ياسمين صبري والفنانة هيفاء وهبي، على اعتبار أنه "السر" في ارتباطهما بـ أبو هشيمة.وأعاد الجمهور نشر صور لإطلالات التايجر المختلفة لعدد من نجوم الفن، ويجدر الإشارة إلى أن معظمها قديمة وليست وليدة اللحظة، مما أشعل ذلك التريند، الذي يتصاعد حتى هذه اللحظة.وكان من ضمن تلك المنشورات التي ظهرت منشور قديم للفنانة سمية الخشاب، في إطلالة قديمة لها، وظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها مستحدثة، وتوجه الكثير إلى نقد الفنانة سمية الخشاب.

View this post on Instagram A post shared by Mai Helmy -مي حلمي (@maihelmy.official)



وردت الإعلامية الرياضية مي حلمي على حديث المتابعين حول ارتباطها بـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستغرام" ظهرت فيه مرتدية فستان "تايجر" أثناء قضاء إجازتها الصيفية في دبي.



وكان أحد المتابعين قد علق على الفيديو قائلا لها بسخرية: "خطيبك رجل الأعمال طلع أبو هشيمة"، وهو ما دفع الإعلامية الرياضية إلى الرد عليها بقولها: "لية أبو هشيمة عنيه ملونة؟"، وجاء التعليق من مي كنوع من نفي تلك الشائعة التى انتشرت في الساعات الماضية.



وتصدر تريند "أبو هشيمة" توتير إذ تعرض الأخير لانتقادات واسعة من النساء اللواتي اعتبرن بأنه شخص "مزواج" لا يستطيع الاستمرار بعلاقة واحدة لفترة طويلة، واتهمه البعض بأنه يسعى بشكل دائم للارتباط بنساء مشهورات ليبقى بشكل دائم تحت الضوء وحديث الشارع.



من المعروف عن رجل الأعمال المصري الشهير أنه تزوج عدة مرات، ولعلّ أشهر زوجاته كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، بالإضافة إلى زواجه من خارج الوسط الفني في عمر صغير ولديه ولدان شابان هما "عمر ويوسف أبو هشيمة". وردت الإعلامية الرياضية مي حلمي على حديث المتابعين حول ارتباطها بـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستغرام" ظهرت فيه مرتدية فستان "تايجر" أثناء قضاء إجازتها الصيفية في دبي.وكان أحد المتابعين قد علق على الفيديو قائلا لها بسخرية: "خطيبك رجل الأعمال طلع أبو هشيمة"، وهو ما دفع الإعلامية الرياضية إلى الرد عليها بقولها: "لية أبو هشيمة عنيه ملونة؟"، وجاء التعليق من مي كنوع من نفي تلك الشائعة التى انتشرت في الساعات الماضية.وتصدر تريند "أبو هشيمة" توتير إذ تعرض الأخير لانتقادات واسعة من النساء اللواتي اعتبرن بأنه شخص "مزواج" لا يستطيع الاستمرار بعلاقة واحدة لفترة طويلة، واتهمه البعض بأنه يسعى بشكل دائم للارتباط بنساء مشهورات ليبقى بشكل دائم تحت الضوء وحديث الشارع.من المعروف عن رجل الأعمال المصري الشهير أنه تزوج عدة مرات، ولعلّ أشهر زوجاته كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، بالإضافة إلى زواجه من خارج الوسط الفني في عمر صغير ولديه ولدان شابان هما "عمر ويوسف أبو هشيمة".



ومن أبرز العلاقات التي أضاء عليها الإعلام العربي والغربي هي قصة الحب التي جمعت أبو هشيمة وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تقدم إليها بشكل رسمي في عام 2017 وكانت قد شاركت أفيرو في ذلك الوقت صورة لخاتم الزفاف الذي أهداها إياه رجل الأعمال المصري، ويذكر أن أبو هشيمة كان مقربا بشكل كبير من عائلة رونالدو. ومن أبرز العلاقات التي أضاء عليها الإعلام العربي والغربي هي قصة الحب التي جمعت أبو هشيمة وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تقدم إليها بشكل رسمي في عام 2017 وكانت قد شاركت أفيرو في ذلك الوقت صورة لخاتم الزفاف الذي أهداها إياه رجل الأعمال المصري، ويذكر أن أبو هشيمة كان مقربا بشكل كبير من عائلة رونالدو.



وكانت علاقات أبو هشيمة الغرامية حديث الشارع، وذلك بسبب اهتمامه الكبير بالنساء اللواتي أقام معهن علاقات، من زوجات أوعشيقات.



ولم يصرح أبو هشيمة لزوجاته السابقات عن أسباب الانفصال، ولم يظهر إلى الإعلام ليصرح بشأن هذه الزيجات المتعددة. وكانت علاقات أبو هشيمة الغرامية حديث الشارع، وذلك بسبب اهتمامه الكبير بالنساء اللواتي أقام معهن علاقات، من زوجات أوعشيقات.ولم يصرح أبو هشيمة لزوجاته السابقات عن أسباب الانفصال، ولم يظهر إلى الإعلام ليصرح بشأن هذه الزيجات المتعددة.