مشاهير يتفاعلون مع مقتل الصحفية "شيرين أبو عاقلة"

السومرية نيوز - متابعة

تفاعل كبير من النجوم مع خبر وفاة مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، ومع تصدر هاشتاق "شيرين أبو عاقلة" الترند على تويتر في عدد من دول العالم، نعى مجموعة من المشاهير الراحلة شيرين عبر حساباتهم على السوشال ميديا.



فكتبت أصالة نصري: "شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده، بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله، آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ، كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يا بطلة من وطن أبطال".

شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال #شيرين_ابو_عاقلة #فلسطين #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/5LgVTyVHRS — Assala (@AssalaOfficial) May 11, 2022

الله يرحما!!

الظلم بشع كتير https://t.co/ubRvB2uuSJ — Elissa (@elissakh) May 11, 2022

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون #شرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/7LrAsnJcFw — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) May 11, 2022

أما عمرو أديب فكتب: "رحم الله شرين أبو عاقلة، كانت أفضل مراسلة فى العالم العربي، دفعت تمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطيني والعربي المؤلم".

وشاركت إليسا عبر حسابها على توتير مقطع فيديو خلال تشييع الراحلة، وأرفقته بتعليق "الله يرحما!! الظلم بشع كتير".بدوره نعى محمد حديد الراحلة، وكتب بما معناه: "لقد دمرنا سماع أن امرأة ناجحة، قد سلبت منا لأن صوتها كان له تأثير كبير على العالم، أتمنى أن ترقد بسلام".فيما نشر تيم حسن صورة للراحة شيرين عبر خاصية الستوري في انستقرام وكتب عليها: "رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وتقبلك بين الشهداء".وعبّر مصطفى الأغا عن حزنه وغرّد على تويتر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".