نسخة إيطالية طبق الأصل من دنيا سمير غانم(صور)

المثل القائل: "يخلق من الشبه أربعين" لم يأتِ عبثاً، إذ إن هناك العديد من الأشخاص الذين يوجد بينهم شبه كبير حول العالم، ومنهم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، التي وجد لها الجمهور إحدى شبيهاتها الأربعين في إيطاليا.



وفي الساعات القليلة الماضية، تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للاعبة كرة القدم الإيطالية سارة جاما، والتي تلعب في نادي يوفنتوس الإيطالي، وقالوا إن شبهاً كبيراً يجمعها مع دنيا سمير غانم، وتحديداً أثناء تجسيدها شخصية الفتاة المسترجلة "روح" في فيلم "الفرح".



ورأى مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور النجمتين جنباً إلى جنب، أن هناك الكثير من أوجه الشبه التي تجمعهما، مثل: الملامح والابتسامة وتقاسيم الوجه، لكن هناك بعض الأمور غير المتشابهة مثل لون البشرة وطبيعة الشعر. ورأى مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور النجمتين جنباً إلى جنب، أن هناك الكثير من أوجه الشبه التي تجمعهما، مثل: الملامح والابتسامة وتقاسيم الوجه، لكن هناك بعض الأمور غير المتشابهة مثل لون البشرة وطبيعة الشعر.

وعلى الرغم من أن هذا الشبه بدا واضحاً في الصور التي تم تداولها، فإن البعض أكدوا أنهما تشبهان بعضهما فقط في تلك الصور، وأن سارة تشبه "روح" وليس دنيا، حيث إنهما مختلفتان تماماً في صورٍ أخرى.

وكانت دنيا قد احتفلت، مؤخراً، بوصولها إلى 14 مليون متابع عبر تطبيق "إنستغرام"، حيث شاركت صورة لها بتلك المناسبة، أرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: "معجبيني الأعزاء، أنتم نظام الدعم خاصتي".