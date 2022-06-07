مرض جيهان هاشم انتحار أو تسمّم؟

حسمت خبيرة الماكياج العراقية الشهيرة جيهان هاشم الجدل حول إقدامها على الانتحار منذ مدّة.

خلال حلولها ضيفة على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية في حلقة خاصة من اسطنبول، نفت هاشم خبر إقدامها على الانتحار مشدّدة أن هذا الفعل حرام في الدين الإسلامي، بالإضافة إلى أنها مليئة بالطاقة الإيجابية.

وأوضحت أنها تعرضت للتسمم الغذائي أثناء زيارتها البصرة ما استدعى نقلها إلى تركيا لعلاج حالتها الخطرة إذ أنها وصلت إلى الموت على حدّ تعبيرها.

وأشارت إلى أن ما حصل معها لا يجب أن يفسّر استنقاصًا بمستشفيات العراق وبمطاعم البصرة لكنّ معدتها حسّاسة جدًّا ومن المحتمل أنها تناولت شيئًا لا يناسبها.

وعانت هاشم من تداعيات هذا التسمم على مدى شهر ونصف لا سيّما من الجفاف الذي ضرب الكلى وأثر على المرارة ما أدى أيضًا إلى فقدانها الكثير من الوزن. وشاركت حينها متابعيها بصور تعلن فيها بأنها في المستشفى طالبة منهم الدعاء لشفائها.

لكنّها جزمت ممازحةً أن رغم ذلك لا تزال تحبّ الأكل وهذا الأمر ليس بيدها

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع جيهان هاشم على الرابط التالي:

https://www.alsumaria.tv/watch/19993/

يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ نهار اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.