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تعرف على الية التقديم لقرعة الحج الالكترونية
ترندات
السومرية نيوز – محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية التقديم على قرعة الحج الالكترونية.
2026-07-13 | 03:03
2026-07-13T03:03:25+00:00
Alsumaria Tv
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تعرف على الية التقديم لقرعة الحج الالكترونية
808 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية التقديم على قرعة
الحج
الالكترونية.
وأكد رئيس
هيئة الحج
الشيخ
سامي المسعودي
في مؤتمر صحفي عقده امس وحضرته
السومرية نيوز
انه "سيتم فتح التقديم لقرعة
الحج
الإلكترونية اليوم الاثنين".
وأضاف انه "تم وضع عدد من الشروط منها ان يكون التقديم لكبار السن من 45 سنة فما فوق"، مبينا ان "تقديم المواطن يعتمد على محل سكناه".
وشدد على ضرورة "اعتماد الرقم الوطني وصورة الوجه"، لافتا الى انه "لا يحق لمن ذهب الى الحج سابقا التقديم مرة أخرى".
وبين ان "من فاز بالقرعة الماضية وتنازل عن مقعده لا يحق له التقديم"، مشيرا الى انه "سيتم تشكيل لجان طبية متخصصة للتاكد من صحة الحجاج المتقدمين للحج".
واكد انه "لا يجوز التقديم لاكثر من مرة ولا يحق للفائز بالتنازل عن مقعده لشخص اخر"، لافتا الى "اعتماد حصص المحافظات وفقا للإحصاء السكاني لكل محافظة".
وذكر ان "المواطن يتحمل دقة المعلومات"، موضحا ان "أسماء الفائزين ستعلن عبر موقع الهيئة والقنوات الرسمية".
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