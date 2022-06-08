وصول الفنان سعد المجرد إلى بغداد

وشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصدر وسم وصول لمجرد ترند، تحت عنوان "سعد لمجرد تنور بغداد".

إذ من المقرّر أن يقيم الفنان المغربي المجرد، حفلا غنائيا هو الأول له في العراق، في 9 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك على أرض مدينة “السندباد لاند”، شرقي العاصمة.وكانت إدارة “السندباد لاند”، قررت، تأجيل حفل المجرد في بغداد من 2 حزيران/ يونيو المقبل إلى التاسع من ذات الشهر، وذلك لتزامن الموعد الأول مع ذكرى أربعينية مقتل الإمام علي، وفق بيان للإدارة.وحقق الفنان المغربي سعد المجرد، مؤخرا مليار مشاهدة على أغنيته “المعلم”، ليكون أوّل فنان عربي على الإطلاق، يحصل على هذا العدد من المشاهدات في موقع “يوتيوب”.المجرد هو فنان مغربي، يبلغ من العمر 37 عاما، وهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي. واشتهر بعد أن حطّمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية، أرقاما قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.