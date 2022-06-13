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بعد رسالة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز تعود لمتابعة أحمد العوضي(صور)

فن وثقافة

2022-06-13 | 02:17
بعد رسالة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز تعود لمتابعة أحمد العوضي(صور)
1,092 مشاهدة

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، شغلا الجمهور في الفترة الأخيرة، بسبب قصة خلافاتهما والتي تصاعدت بعد إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة أحمد العوضي، ولكنها عادت لمتابعته على انستغرام ، بعد نشره رسالة رومانسية إليها مؤخراً.

وعادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى متابعة زوجها أحمد العوضي على حسابها بانستقرام، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيداً منها على تصالحها معه وعودتها إليه، بعد فترة من الحديث عن وجود خلاف بينهما، والذي تسبب في إلغائها متابعته على انستغرام وحذف بعض صورهما معاً، ولكن أحمد العوضي وجه إليها رسالة رومانسية لمصالحتها منذ أيام، قبل أن تؤكد ياسمين عبد العزيز انتهاء خلافهما بمتابعته من جديد.
 
واحتفل عدد من الفنانين بعودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومنهم الفنانة بدرية طلبة والتي نشرت على حسابها بفيسبوك رسالة قالت بها: "رسالة لبعض اللي يتعدو علي صوابع الايد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة وقلتوا كلام ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا اكبر دليل علي ان حياتهم طبيعية، ودا شئ صحى ماهو معلش الحب زى الاكل لو مفيهوش توابل مش حيبقي له طعم، ربنا مايكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير.. مبروك الصلح ياحلوين".
وشغلت قصة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي الجمهور، خاصة بعد قيام ياسمين عبد العزيز بحذف بعض صورها مع العوضي وإلغاء متابعته على انستقرام، وأكد أحمد العوضي وجود خلافات بالفعل مع ياسمين ، وصالحها برسالة رومانسية وعلق على الحديث حول تصرف ياسمين معه وقال في تدوينة له: "أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين..".
 
وتابع أحمد العوضي في رسالته: "ياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف.. لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف او كلام فاضي"، وسبقها بنشر صورة مع ياسمين عبد العزيز وعلق عليها برسالة رومانسية قائلاً: "مهما يحصل بينا، هتفضلي انتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك".

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