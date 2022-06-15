قصي حاتم: "حبني وإكسر الشر"!

فقدّم قصي فكرة شبابية جميلة في فيديو كليب الأغنية الجديدة التي تحمل توقيع الشاعر عمار محمد والملحن مصطفى ابراهيم، تحت عدسة المخرج حسن كشمولة.

ويأتي تعاون قصي حاتم مع المخرج حسن كشمولة في أغنية "حبني و إكسر الشر" والذي يعد الثاني، بعد نجاح وتميز تعاونهم الأول من خلال كليب أغنية "اليوم أنت".وتجدر الإشارة إلى أن قصي هو ابن الفنان العراقي الكبير حاتم العراقي الذي تمنّى في لقاء صحافي أن يقدّم لحنًا غنائيًّا لإبنه.لكنّ قصي كان قد أعلن منذ 3 سنوات أنه حالياً، يبتعد عن اللون الذي يغنيه والده كي يشكل لونًا خاصًّا بي على الساحة الفنية، مشيرًا إلى أنه يحاول عدم تقليده.وبعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفنان الشاب المقيم في دبي بعيدًا من الوراثة الفنية من خلال برنامجي "نجوم الخليج" و"ذا فويس"، هل يحمل العمل المقبل توقيع والده ويهزّ الوسط الفني في العراق والعالم العربي؟