فوز العتيبي تفاجئ متابعيها بعودتها لزوجها أحمد العيسى(صور)

وقالت العتيبي عبر حسباها في "سناب شات"، قائلة "فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر".

وبعد محاولات سابقة للعودة إليها، كانت العتيبي أكدت أنها في طريق الانفصال الرسمي، وحين سماع متابعيها بخبر عودتها لزوجها، شنوا عليها حملة تعليقات واسعة "معتبرين أن ما قام به الثنائي يعتبر استخفافا وتلاعبا بالمتابعين، في حين أطلق بعضهم حملة إلغاء المتابعات عنهما".ونشر أحمد العيسى زوج المشهورة فوز العتيبي عبر سنابه مشاهد توحي بزواجه من فتاة أخرى بعد ما روجه حول انفصاله عن العتيبي، قائلاً "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا".