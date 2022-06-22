فوز العتيبي تفاجئ متابعيها بعودتها لزوجها أحمد العيسى(صور)

صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي متابعيها، صباح اليوم الأربعاء، بعودتها لزوجها أحمد العيسى بعد أشهر من القطيعة بينهما، ونشرت عبر حسابها الرسمي صورًا وفيديوهات معه.
وقالت العتيبي عبر حسباها في "سناب شات"، قائلة "فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر".
وبعد محاولات سابقة للعودة إليها، كانت العتيبي أكدت أنها في طريق الانفصال الرسمي، وحين سماع متابعيها بخبر عودتها لزوجها، شنوا عليها حملة تعليقات واسعة "معتبرين أن ما قام به الثنائي يعتبر استخفافا وتلاعبا بالمتابعين، في حين أطلق بعضهم حملة إلغاء المتابعات عنهما".
ونشر أحمد العيسى زوج المشهورة فوز العتيبي عبر سنابه مشاهد توحي بزواجه من فتاة أخرى بعد ما روجه حول انفصاله عن العتيبي، قائلاً "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا".
إلا أنه نشر عبر سنابه في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء "هذه الزوجة الصالحة تزفني بزواجي الثاني منها"، وقصد بها فوز العتيبي.
وكان أحمد الموسى أعلن في فيديو سابق عبر حسابه الشخصي على سناب شات رغبته في عدم تطليق فوز العتيبي.