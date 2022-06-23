حقيقة وفاة رشيد عساف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة رشيد عساف إثر تعرضه لوعكة صحية، وهو ما أثار صدمة محبي النجم وقلقهم الذين انقسموا بين مشكك ومصدق، لكن اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات وأن النجم يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لوعكة صحية أو يصاب بجلطة قلبية.وكان الشاعر السوري ماهين شيخاني من بين الذين صدقوا خبر وفاة رشيد عساف، إذ توجَّه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتعبير عن حزنه مُرسلًا تعازيه، لكن بعد علمه بعدم صحة الأخبار، نشر منشور آخر كتب فيه: "أعتذر عن نشر خبر غير موثوق عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برحيل الفنان القدير رشيد عساف".وأضاف: "شكرا للأخ الشاعر والصديق أحمد مصطفى عن إعلامنا بأن هذا الخبر عار عن الصحة"، موردا: "لكن الجميل مشاركتنا وحزننا على الفنان القدير الذي تضامن مع شعبنا".