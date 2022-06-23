مرام البلوشي في العناية المركزة(صورة)

تعرضت مرام البلوشي لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى في الكويت وهي ترقد في العناية المركزة.



إذ كشفت هند البلوشي شقيقة مرام عن دخول شقيقتها المستشفى، وذلك من خلال فيديو التقطته لمرام وهي على سرير المرض في العناية المركزة، وعلقت على الفيديو الذي شاركته على خاصية الستوري وكتبت "اللهم يا شافي أنت الشافي اشف أختي وروحي مريم شفاء لا يغادر سقماً وألبسها ثوب العافية وارفع عنها يا رحمن يا رحيم".

ونقلت هند تطورات حالة شقيقتها الصحية، وشاركت منذ ساعة تقريباً بوست جاء فيه "اللهم اشفي أجساد تتألم ولا يعلم بحالها غيرك اللهم أبدل أوجاعهم بعافية يا رب شافي أختي، وانثر العافية بجسدها انك على كل شيء قدير".

ثم عادت هند ولفتت في فيديو تحدثت فيه عن وضع شقيقتها وقالت بأن الأطباء يتابعون حالتها الصحية.

وأضافت "ناطرين بس الدكاترة يطلعون وانشالله يطلعونها الغرفة.. دعواتكم حبايبي انشالله حالتها استقرت يا رب".

ولم توضح هند طبيعة المرض أو الوعكة الصحية التي تعرضت لها أختها ودخلت بسببها العناية المركزة.



وكانت مرام البلوشي قد دخلت العناية المركزة في يونيو من العام الماضي وذلك بعد أخبار عن إصابتها بجلطة بالقلب وهو ما نفته شقيقتها هند في ذلك الوقت، وأشارت إلى أن مرام دخلت المستشفى بسبب الانزيمات المرتفعة لديها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من الفيديو الذي شاركته هند على خاصية الستوري لشقيقتها، تتمنى لها الشفاء.