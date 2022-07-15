الكشف عن حقيقة وفاة ساجدة عبيد

وكتبت أخرى: "ساجدة عبيد توفيت".

وتساءلت "سجى" عن حقيقة الخبر: "ناس تقول ساجدة عبيد توفت وناس تقول إشاعة أصدق مييين".

واستنكرت الفنانة ساجدة عبيد عبر حسابها في "إنستغرام" ملاحقة الشائعة لها، رغم ردها بطريقة غير مباشرة طوال الأيام الماضية عليها، بنشر مقاطع فيديو تعلن فيه عن حفلها الذي أقيم أمس الخميس في العاصمة بغداد.

وشارك بعض المستخدمين في نعي الفنانة ساجدة ، فيما تساءل آخرون عن حقيقة موتها.وعلقت إحدى المغردات في "تويتر": "بكيت على وفاة ساجدة عبيد بشكل يخوف، الله يرحمها ويغفر لها".