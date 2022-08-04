شهد برمدا تهاجم بعنف شديد"سأخرب بيوتكم".. ما القصة

وقالت المطربة الشابة في منشور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "في صفحة عم تبيع منتجات مقلدة باسمي لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن.. وأي بوست تاني بينزل باسمي رح أرفع دعوى عليكن ونخربلكن بيتكن وشغلكن".يُذكر أن برمدا دخلت القفص الذهبي مطلع عام 2022 الحالي مع ومُدافع المنتخب السوري لكرة القدم، أحمد الصالح،، وذلك بعد ثلاثة أشهر على عقد قرانهما، بحضور عدد كبير من المشاهير.